Von Fahrbahn abgekommen : Reeser (22) bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel/REES Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag sind bei einem schweren Unfall drei junge Männer verletzt worden, einer davon so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

(RP) Wie die Polizei berichtet, war der mit den drei Männern besetzte Pkw gegen 16.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Kollision wurden der 21-jährige Fahrer und sein vorne sitzender 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein 22-jähriger Mann aus Rees, der sich auf der Rückbank befand, wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik nach Duisburg verbracht werden musste. Lebensgefahr besteht für den 22-Jährigen nach Angaben der Polizei jedoch nicht.