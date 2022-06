Chaos am Düsseldorfer Airport : Bund soll Verantwortung am Flughafen übernehmen

Chaos am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Die Lage an den Luftsicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf verschärft sich. Experten rechnen damit, dass es noch viele Wochen so bleiben wird. Das Bundesinnenministerium sucht nach Lösungen.