Unglück in Siegen : Lkw-Mechaniker stirbt bei Reparatur-Einsatz

Siegen Der Mann war zuvor zu einem liegengebliebenen Lastwagen gerufen worden. Bei den Reparatur-Arbeiten an dem Fahrzeug wurde er zwischen Teilen eingeklemmt. Warum das passierte, muss noch ermittelt werden.

Beim Beheben einer Lkw-Panne ist ein Mechaniker in Siegen tödlich verunglückt. Der 38-Jährige starb am Dienstagnachmittag noch am Unfallort, wie die Polizei am Abend mitteilte.