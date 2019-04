Unfall in Siegen : Frau bleibt mit Jacke in Autotür hängen und wird schwer verletzt

Frau bleibt mit Jacke in Autotür hängen und wird schwer verletzt

Unfall in Siegen

Siegen In Siegen hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet: Eine Frau wurde von einem anfahrenden Auto umgerissen. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Die Seniorin stürzte dabei, weil sich ihre Jacke zuvor in der Tür des Wagens verklemmt hatte. Laut Polizei war die 75-Jährige am Montag von einem 66-Jährigen an ihrem Wohnsitz abgesetzt worden.