Einsatz in Lüdenscheid : Frau ruft wegen Vogelkot auf ihrem Auto die Polizei

Einsatz in Lüdenscheid

Lüdenscheid Als die Frau aus Lüdenscheid ihren gesprenkelten Wagen sah, alarmierte sie die Polizei. Ihr war aber nicht ganz klar, wer der Dreckspatz war. Die Beamten klärten sie auf.

Die Frau aus Lüdenscheid hatte wegen einer vermeintlichen Sachbeschädigung an ihrem Auto die Polizei gerufen. Sie erzählte den Beamten am Telefon, dass ihr Wagen mit Farbe besprüht worden sei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Fall konnten die Beamten aber schnell aufklären.