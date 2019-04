Vorfall in Essen : Taxifahrer verweigert Transport und wird von Gruppe schwer verletzt

Vorfall in Essen

Essen Nach einem verweigerten Transport ist ein Taxifahrer aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe heraus angegriffen und schwer verletzt worden.

Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Essen am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Mann der Gruppe den Transport verweigert.