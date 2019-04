RP-Leseraktion : Menschen aus NRW erzählen von ihren Freundschaften fürs Leben

Düsseldorf Männerfreundschaften halten oft über Jahrzehnte. Leser haben uns ihre schönsten Freundschaftsgeschichten erzählt. Eine Auswahl.

Joachim Behm, Willich

Götz Wenmakers, Düsseldorf

Mein Freund Jens und ich haben uns im Kindergarten an der Weselerstraße in Düsseldorf bei Tante Martha kennengelernt, angefreundet und seitdem nicht mehr aus den Augen verloren. Wir sind zusammen in die Grundschule und aufs Gymnasium gegangen. Oft stand unter den Klassenarbeiten von Jens „siehe Wenmakers“ und umgekehrt. Aber wir mussten uns ja gegenseitig helfen!

Peter F. Becker, Kaarst

Angefangen hat alles am Achensee in Tirol, wo ich mit einem Berufskollegen im Karwendel unterwegs war. Wir beschlossen, im nächsten Jahr in die Dolomiten „auszuwandern“. „Da bringe ich meinen Schwager Helmut mit, er ist ein Bergfex“, sagte mein Kollege. Daraus wurden dann 40 Jahre Dolomiten und eine enge Freundschaft zwischen Helmut und mir. Sie entstand in der Mitte unseres Lebens – ich war bereits 42 Jahre alt, er acht Jahre älter (heute bin ich 83, er ist vor einem halben Jahr gestorben). Wir lebten weit voneinander getrennt, er in Wetzlar, ich in Kaarst, und wir haben uns höchsten drei- bis viermal im Jahr gesehen. Unsere gemeinsame Leidenschaft, das Bergsteigen, hat uns immer wieder zusammengeführt. Wir sind beide gerne mit unseren Söhnen in den Bergen unterwegs gewesen, beide sind mit nicht einmal 40 Jahren gestorben.