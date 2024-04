Bürgerdialog in Essen Lindner pocht auf Schuldenbremse – lautstarke Proteste von Klimaaktivisten

Lindner hatte in den vergangenen Tagen mit Aussagen immer wieder für Debatten in der Ampel-Koalition gesorgt. Kostenpflichtiger Inhalt So hatte er am Mittwoch in einem Interview mit unserer Zeitung ein „Update“ des Bürgergeldes gefordert, da es aus seiner Sicht zu wenige Anreize zur Arbeitsaufnahme setzt. Dieses Thema sprach er auch in Essen erneut an. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt hatte dem FDP-Chef daraufhin vorgeworfen, eine Neiddiskussion zu führen.