Aus Papas Hosentasche : Dreijähriger in Essen will Süßes kaufen - mit geklauten 1045 Euro

Dreijähriger in Essen will Süßes kaufen - mit geklauten 1045 Euro

Essen Ein Großeinkauf in der Süßwarenabteilung sollte es werden, doch ein Passant bemerkte das Bündel Geldscheine in der Hand des Dreijährigen und rief die Polizei dazu. Die brachte den „kleinen Ganoven“ wieder nach Hause.

Ein Dreijähriger wollte sich in einem Lebensmittelladen in Essen Süßigkeiten kaufen - mit geklauten 1045 Euro vom Papa. Ein Passant bemerkte den Knirps mit einem Bündel Geldscheinen in der Hand, als er gerade ganz alleine seine Shoppingtour beginnen wollte, wie die Polizei am Freitag berichtete. Den herbeigerufenen Beamten erzählte der Junge dann, er habe das Geld seinem schlafenden Vater aus der Hosentasche stibitzt.