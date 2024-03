61-Jährige schwer verletzt in Mönchengladbach Unfall zwischen Radfahrerin und dreijährigem Mädchen

Eine 61-Jährige ist bei einem Unfall mit einem Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zwischen der Radfahrerin und einem dreijährigen Mädchen, das zu Fuß unterwegs war, am Freitag, 8. März, an der Dahlener Straße zum Zusammenstoß. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu, das kleine Mädchen blieb laut Polizei unverletzt.