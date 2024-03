Die neue Pro-Musica-Leiterin hat sich schon bewährt Dreijähriger auf dem Weg zum Geigenvirtuosen

Bei ihrem Start in die neue Aufgabe habe sie ihr Vorgänger Jörg Seyffarth tatkräftig unterstützt. „Er hat mir absolut zur Seite gestanden, ohne seine Hilfe wäre es am Anfang eine Katastrophe gewesen“, gibt sie zu. Denn gleichzeitig mit ihrem Start als Musikschulleiterin sei bei ihr zu Hause die komplette Kommunikation durch einen Hackerangriff ausgefallen. Zudem musste sie sich in das Computersystem der Musikschule neu einarbeiten. Die Kommunikation mit den Schülereltern, den Kollegen und der Stadtverwaltung habe aber von Anfang an gut funktioniert. Und nach ihrer Einarbeitung sei jetzt auch ein Relaunch der Homepage geplant: „Unsere Website muss moderner werden“, fordert die neue Schulleiterin.