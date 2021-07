A42 bei Herne über Stunden gesperrt : Wie kommt es zur Überschwemmung einer Autobahn?

An der A42 bei Herne überschwemmte der Starkregen die Fahrbahn. Das passierte, weil eine provisorische Pumpe eines Sanierunsgprojekts ausfiel. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Herne In der Nacht zum Freitag kam es zu starkem Regen, auch Autobahnen in NRW wurden überschwemmt. Die A42 bei Herne musste über Stunden gesperrt werden. Wie kommt es zu solchen Ereignissen?

Wassermassen auf den Straßen, zahlreiche feststeckende Autos, dazu vollgelaufene Keller und überflutete Ausfahrtsstraßen: Herne wurde am Donnerstag gleich mehrfach vom Starkregen in Folge des Unwetters in Nordrhein-Westfalen getroffen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten mit Pumpen zwischen dem Kreuz Herne und der Abfahrt Gelsenkirchen-Bismarck anrücken, um das Wasser abzuleiten. Am Freitagmorgen konnte die Autobahn dann wieder freigegeben werden.

Die Ursache für die Überschwemmung bei Herne war eine ausgefallene Pumpe des Sanierungsprojekts Polder-Wanne Nord, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes sagt, die seit Januar die Verantwortung für die Autobahnen in NRW von Straßen.NRW übernommen hat. Im Zuge dessen soll die Entwässerung der Autobahn saniert werden, um damit auch die Nebengewässer der Emscher ökologisch zu verbessern. Denn Autobahnen brauchen ein Entwässerungskonzept. „Das Wasser auf den Autobahnen muss ja irgendwo hin“, sagt der Sprecher. Die Pumpenanlagen an den Straßen sorgen dann dafür, dass das Wasser vom Boden an nicht versiegelter Stelle aufgenommen werden kann. Sie reinigen das Wasser vorher aber auch, denn auf Autobahnen kann es immer wieder zu Verunreinigungen durch Öl oder Abriebsstoffe kommen.

„Gerade in diesem Bereich in Herne ist auch der Grundwasser-Stand sehr hoch. Und es gibt vor Ort Bergbau-Rückbestände, die teilweise belastetes Wasser führen. Deswegen muss die Anlage dort saniert werden, um die Gewässer zu schützen“, sagt er. Derzeit seien provisorische Pumpen im Einsatz, eine davon sei am Donnerstag ausgefallen, weshalb es dann zur Überschwemmung kam.

Kostenträger der Baustelle für die Sanierung ist die RAG Aktiengesellschaft. Es war eine ihrer Pumpen, die nach dem Starkregen ausfiel. „Durch Umbauarbeiten im Anschlussbereich und dem Extremniederschlag kam es zum Stromausfall der RAG Pumpstation A 42 mit Überflutung der nördlichen Fahrbahn“, so ein Unternehmenssprecher. Ein Team sei sofort vor Ort gewesen und habe durch den Einsatz mehrerer Notstromaggregaten den Betrieb der Pumpstation wiederherstellen können. Derzeit sei man mit der Wiederherstellung der dauerhaften Stromversorgung beschäftigt.

Auch in anderen Teilen NRWs kam es zu überfluteten Autobahnen. So kam es auch auf der A43 zeitweise zu Überschwemmungen. In Bochum, Recklinghausen und Bergisch Gladbach kam es zu Blitzeinschlägen, gefluteten Unterführungen und vollgelaufenen Kellern.