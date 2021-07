TV Grafenberg wechselt Silvia Keßel ein : „Auch Frauen können grätschen“

Silvia Keßel kurz vor ihrer Einwechslung am Sonntag beim Spiel des TV Grafenberg gegen den Post SV Düsseldorf II. Foto: TV Grafenberg

Düsseldorf Ein Kreisliga-Club aus Düsseldorf setzt sich für gemischte Mannschaften im Fußball ein. Und um zu zeigen, dass es funktioniert, hat der Trainer des TV Grafenberg am Sonntag seine Frau Silvia als Mittelstürmerin eingewechselt.

Als Silvia Keßel im Trikot mit der Nummer 9 am Sonntag eingewechselt wird und auf den Platz läuft, klatschen die Zuschauer am Spielfeldrand. Die zweite Männermannschaft des TV Grafenberg spielt gegen den Post SV Düsseldorf II, es ist ein Testspiel. Eine Frau darf eigentlich nicht in einer Herrenmannschaft spielen. So steht es in der Spielordnung. Aber in Freundschafts- und Testspielen ist erlaubt, was in der Liga verboten ist. Trainer Martin Keßel verstößt also gegen keine Regel, als er Silvia – mit der er verheiratet ist – einwechselt.

„Ich kenn’ die Mannschaft ziemlich gut“, sagt die 34-Jährige. „Viele der Jungs sind aus der A-Jugend hochgekommen, und da hab ich die trainiert, als sie sechs oder sieben Jahre alt waren.“ Sie alle wissen um Silvia Keßels Talent. Im Grunde spielt sie besser als ihr Mann. Das sagt er. Das sagt aber auch die Mannschaft. „Die Jungs meinten zu mir: Lass’ Silvia mal mitspielen!“

Es waren nur die letzten 15 Minuten des Spiels, die Silvia Keßel als Mittelstürmerin spielte, und die Partie endete 2:2, aber die Aktion des Trainers schlägt seit Sonntag hohe Wellen. Martin Keßel hat schon vor dem Spiel einen Antrag auf „Spielen einer gemischten Mannschaft“ beim Fußballverband Niederrhein gestellt. „Da wir bis Sonntag noch nichts von denen gehört hatten, dachte ich, ich wechsle die Silvia einfach mal ein, und wir machen das hinterher in den sozialen Netzwerken öffentlich“, sagt der 36-Jährige. Dort bekommt der Club jetzt viel Zuspruch, aber auch kritische Stimmen werden laut. „Mal die erste Grätsche abwarten“, schreibt einer. „Blödsinn“, sagt Silvia Keßel. „Ich hab früher nur auf dem Ascheplatz gespielt, meine Beine sahen furchtbar aus – ich kann nur sagen: Auch Frauen können grätschen.“

Das Ehepaar Silvia und Martin Keßel Foto: RPO/privat

Martin Keßel wünscht sich, dass in Deutschland möglich ist, was auch in den Niederlanden geht: Genderneutralität im Amateurfußball. Im Nachbarland dürfen ab der kommenden Spielzeit Frauen und Männer gemeinsam spielen. „Wir wollen auch jetzt nicht auf Revoluzzer machen“, sagt er. Schließlich seien sie nur eine zweite Mannschaft, „Kreisliga C ganz unten“, wie Keßel sagt, wo man Fußball des Fußball wegens spiele und nicht, weil man unbedingt was erreichen wolle. „Aber wenn eine Frau mitspielen will, spielt sie halt mit, das muss doch gehen. Und die Reaktionen zeigen mir: Vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür – es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, an veralteten Regeln festzuhalten.“ Dass eine Frau nicht die Physiognomie hat, dass es kompliziert wird mit den Umkleidekabinen und Duschen – für das Ehepaar Keßel sind solche Einwände schlicht Unsinn.

„Die Jungs würden im Zweifel sagen: Naja, wenn sie duschen will, hat sie den Vortritt, dann soll sie duschen gehen und wir trinken erstmal ein Bierchen“, sagt Martin Keßel. „Und umgezogen hab ich mich am Sonntag kurz draußen“, sagt Silvia Keßel. „Da packt man die Stutzen und das Trikot in die Tasche und zieht das an, das ist nicht das Problem. Wir sind erwachsene Damen, alle volljährig und wissen uns schon zu helfen – wir reden ja jetzt nicht von zwölfjährigen Mädels, die mitten in der Pubertät stecken.“ Silvia Keßel trainiert beim TV Grafenberg die C-Jugend, zur Zeit sind keine Mädchen in ihrer Mannschaft. Bis zur B-Jugend können Mädchen und Jungs in Deutschland zusammen Fußball spielen, dann sind sie 15 oder 16 Jahre alt. „Viele wollen dann auch lieber in eine Mädchenmannschaft“, sagt Martin Keßel. „Aber manche sagen auch: Ich war jetzt immer mit den Jungs im Team, warum darf ich nicht bleiben?“

Inzwischen hat sich der Westdeutsche Fußballverband zu Wort gemeldet. „Dass Frauen in Männerteams oder Männer in Frauenteams mitspielen können, ist in der Spielordnung aktuell nicht vorgesehen und daher nicht möglich“, teilt der Verband mit. Vielfalt und Integration unterstütze man als Verband auch weiter sehr gern, heißt es, „wir wollen uns aber natürlich an das für alle geltende Regelwerk halten“. Man drücke dem TV Grafenberg die Daumen, „dass viele interessierte Fußballerinnen den Weg zu Euch finden – um dann vielleicht mit Silvia als neue Frauen-Mannschaft an den Start gehen zu können“.