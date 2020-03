Risiko von Coronavirus-Infektion : Schulklassen aus NRW nach Rückkehr aus Südtirol in Quarantäne

Foto: Christoph Schroeter 9 Bilder So funktioniert der Test auf Corona-Viren an der Uni Düsseldorf.

Münster/Gelsenkirchen Von der Klassenfahrt direkt in die Quarantäne: Mehr als 200 Schüler aus Münster und Gelsenkirchen mussten sich am Freitagabend nach ihrer Rückkehr aus Südtirol für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Es bestehe das Risiko von möglichen Coronavirus-Infektionen. In Münster seien drei Schulen betroffen, berichtete die Stadt am Samstag.

In Gelsenkirchen müssen sich zwölf Schüler und vier Begleitpersonen der Anordnung des Gesundheitsamts beugen. Hier sind nach Angaben der Ruhrgebietsstadt bei fünf Mädchen und Jungen in ersten Untersuchungen leichte Symptome festgestellt worden.

In Münster wurden sechs Verdachtsfälle identifiziert. Die Untersuchungen sollten fortgesetzt werden. Südtirol gilt als Coronavirus-Risikogebiet.

