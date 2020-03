Weltfrauentag 2020 : Diese Wünsche und Sorgen haben Frauen in NRW

Am 8. März ist Weltfrauentag (Symbolbild). Foto: obs/@gettyimages

Düsseldorf Rentnerin, Studentin, Alleinerziehende: Wir haben mit Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen über Hürden in ihrem Leben, Wünsche und Erreichtes gesprochen.

Renate Susan

Die Maskenbildnerin im Ruhestand, Jahrgang 1940, hat bis zu ihrem 77. Lebensjahr am Theater und fürs Fernsehen gearbeitet, war fast immer selbstständig. Sie hat schon Hildegard Knef und Ingrid van Bergen geschminkt. Ihre beiden Töchter zog Renate Susan allein groß. Sie liebt Bridge und ihre drei Enkel. Ihre Arbeit vermisst sie immer noch sehr oft.

Renate Susan aus Bergisch Gladbach. Foto: RPO/Privat

Das ist die größte Hürde in meinem Leben, und das könnte mir helfen: Ehrlich gesagt macht mir am meisten zu schaffen, dass meine Kräfte nachlassen. Ich will nicht klagen, ich renne auch nicht ständig zum Arzt, aber es ist nicht schön zu spüren, wie der Körper einfach abbaut. Die Knochen sind morscher, der Rücken tut weh. In Bergisch Gladbach, wo ich heute lebe, laufen viele mit dem Rollator rum. Ich hab meine Walkingstöcke. Und ich weiß inzwischen den Fahrstuhl sehr zu schätzen. Das andere ist: Ich war in meinen ganzen Leben fast immer Freiberuflerin. Insgesamt war ich nur zehn Jahre angestellt, unter anderem beim Bonner Stadttheater. Deshalb habe ich keine Betriebsrente, sondern bekomme nur eine kleine Rente. Das funktioniert also alles nur, weil ich Rücklagen aus dem Verkauf meiner Eigentumswohnung habe.

Dafür hätte ich gerne mehr Zeit: Fürs Reisen, aber dafür fehlt das Geld. Das ist ja oft das Dilemma im Alter. Die Zeit ist eigentlich da, aber das Geld fehlt. Ich würde einfach gern weiter als Maskenbildnerin arbeiten. Ich habe meinen Beruf sehr geliebt. Das Arbeiten, die Kommunikation mit den Künstlern, das fehlt mir sehr. Aber mit 77 dachte ich: das ist eine gute Zahl, jetzt muss auch mal Schluss sein.

Darauf bin ich in meinem Leben besonders stolz: Ich war verheiratet und lebte sechs Jahre in Holland. Mit 39 Jahren habe ich mich scheiden lassen und bin mit meinen beiden Töchtern, damals vier und sechs Jahre alt, zurück nach Köln. Ich musste mir mein Berufsleben komplett neu aufbauen damals. Ich sag mal so: Organisation ist alles im Leben. Ich hatte keine Verwandten, die mir helfen konnten. Also hatte ich Schülerinnen als Babysitter, meine Töchter habe ich mitgenommen, so oft es ging. Ich hatte Jobs beim WDR, bei RTL, bei der Deutschen Welle – meine Töchter waren mit in der Maske und haben dort später auch ihre Schulaufgaben gemacht. Sie mochten die Umgebung genauso wie ich. Manchmal habe ich nachts gearbeitet, war morgens um 4 Uhr zurück zu Hause, da waren sie schon etwas älter. Ich bin stolz darauf, dass wir das zusammen hingekriegt haben. Und es ist was geworden aus den Mädchen: Eine Tochter ist Psychotherapeutin, die andere Managerin und Buchautorin. (hsr)

Kirsten Holte

Die 50-Jährige ist alleinerziehende Mutter, ihre Tochter Carlotta ist acht Jahre alt. Sie leitet eine Mutter-Kind-Einrichtung in Bochum.

Kirsten Holte aus Bochum. Foto: RPO/Volker Hartmann

Das ist die größte Hürde in meinem Leben, und das könnte mir helfen: Wenn man berufstätig und alleinerziehend ist, kämpft man auf 100.000 Baustellen gleichzeitig. Meine Eltern sind leider beide krank, so dass ich bei der Betreuung meiner Tochter nicht auf sie zurückgreifen kann. Ich arbeite am Wochenende und im Schichtdienst, 30 Stunden die Woche, da kommt man schon mal ans Limit. Manchmal kann ich meine Tochter nachmittags bei Freundinnen unterbringen, ich habe sie aber auch zwei, drei Mal mit zur Arbeit genommen. Mehrfach habe ich versucht, eine Leih-Oma zu engagieren, das hat aber bisher nie funktioniert. Mir würde das sehr helfen, und auch für meine Tochter wäre das toll, vielleicht einmal in der Woche einen Oma-Tag zu haben. Aber obwohl ich mich bei Agenturen beworben habe, ist da nichts bei herausgekommen. Helfen würde auch eine bessere staatliche Unterstützung, etwa durch steuerliche Vorteile. Das wäre eine große Entlastung, weil bei mir sehr wenig übrigbleibt. Ich bin von der Steuerklasse eins in Steuerklasse zwei für Alleinerziehende gewechselt, das war ein Netto-Unterschied von 40 Euro. Das finde ich extrem traurig.

Dafür hätte ich gerne mehr Zeit: Ehrlich gesagt, für mich. Ich würde mich einfach nur gerne mal ausruhen und mir etwas im Fernsehen anschauen, was mich interessiert. Oder mal alleine in den Urlaub fahren, nur ein verlängertes Wochenende, um mal durchatmen zu können. Auch Sport würde ich gerne mehr machen, nicht nur ab und zu. Aber alles, was regelmäßig stattfindet, ist schwierig.

Darauf bin ich in meinem Leben besonders stolz: Immer wieder aufs Neue darauf, den Tag alleine gemeistert zu haben. Das ist beileibe nicht selbstverständlich. Und natürlich auf meine Tochter. Dass sie auch unter nicht ganz so glücklichen Bedingungen wirklich gut geraten ist. Sie ist beliebt, gut erzogen, wie ich ständig auch von anderen höre, sie hat viele Freundinnen und kommt in der Schule gut mit. Mir zeigt das, dass ich meiner Tochter viel von dem mitgeben konnte, was mir wichtig ist. Carlotta macht mich stolz. (jis)

Stephi Andrée

Sport war ihr Leben. Wegen der Folgen eines Sportunfalls mit 20 Jahren sitzt die heute 40-Jährige im Rollstuhl. Vor ein paar Jahren fand sie zum Para-Tischtennis.

Stephi Andrée. Foto: Stephi Andrée

Das ist die größte Hürde in meinem Leben, und das könnte mir helfen: Auch wenn ich von mir behaupten würde, kein Mensch zu sein, der in Mitleid sich selbst und anderen gegenüber versinkt, glaube ich, dass meine größte, persönliche Hürde der Umgang mit den Folgen meines Sportunfalls ist. 2001 entstand als Folge eines Sturzes mit dem Kopf gegen eine Eisenstange eine unheilbare und progrediente Muskel-Erkrankung, die sich unter anderem in fortschreitenden Lähmungen, massiven Krämpfen und Schmerzen äußert. War anfangs nur das rechte Bein betroffen, weitete sich die Lähmung im Lauf der Jahre immer weiter aus und bis Ende 2019 war ich vom zweiten Brustwirbel abwärts gelähmt, hatte 60 Operationen und aufgrund fehlender Durchblutung zwei Amputationen, zunächst Oberschenkel-Amputation rechts und schließlich Hüft-Amputation rechts sowie eine 10-jährige komplette Bettlägerigkeit von 2006 bis 2016 hinter mir. Nachdem ich dann endlich wieder für mehrere Stunden am Stück im Rollstuhl sitzen konnte, war ich überglücklich, wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Ich habe meinen Führerschein auf Handgas erworben, das heißt allein mit den Händen ist es mir möglich, Auto zu fahren, ich habe mir einen Mini-Job gesucht und, nachdem ich damals nach dem Abi Mathematik und Sport studiert hatte, begonnen, Nachhilfe in Mathe zu geben, was ich leidenschaftlich gern mache. Nicht zuletzt habe ich 2017 zu einer anderen Sportart gefunden, dem Para-Tischtennis. Dieser Sport macht mir außerordentlich viel Spaß und ihn betreibe ich mehrmals wöchentlich.

Dafür hätte ich gerne mehr Zeit: Bei mir geht es nur sekundär um mehr Zeit. Primär fehlt mir oft die Kraft für die vielfältigsten Dinge. Ich würde gern alles auf einmal machen und auch aufgrund der langen Bettlägerigkeit am liebsten alles nachholen.

Darauf bin ich in meinem Leben besonders stolz: Der Ausdruck, stolz auf etwas zu sein, geht mir, ehrlich gesagt, nicht so leicht über die Lippen. Ich bin stolz darauf, dass ich gelernt habe, nach meinem Unfall, der dazu geführt hat, dass ich das Leben nun völlig anders leben muss, umzudenken. Und wenn man es schafft, nicht den Blick zurück, sondern nach vorn zu richten, gibt es noch so vieles, was einem Freude bereitet und wofür es sich zu kämpfen lohnt. (eh)

Angelika Erkelenz

Die 64-Jährige arbeitet seit 25 Jahren als Heilpädagogin an einer Grundschule. Sie wohnt seit 33 Jahren in Düsseldorf-Hellerhof. Erkelenz ist verheiratet und hat drei Kinder, die alle schon eine eigene Familie haben, sowie vier Enkelkinder.

Angelika Erkelenz aus Düsseldorf. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Das ist die größte Hürde in meinem Leben, und das könnte mir helfen: Mein Leben verlief eigentlich ohne große Hürden. Ich hatte und habe das große Glück, dass ich immer von Menschen begleitet war, die mein Leben gestützt und bereichert haben. Auch meine Familie hat mich positiv begleitet. Das gab und gibt mir die Kraft, mich sehr im Ehrenamt zu engagieren. Ich bin in der katholischen Kirche groß geworden und habe da meine spirituelle Heimat gefunden. Dort kann ich mich einbringen und wirksam werden. Ich habe das große Glück, in einer Gemeinde zu leben, die vom offenen und wertschätzenden Umgang geprägt ist.

Dafür hätte ich gerne mehr Zeit: Ich singe leidenschaftlich gerne, das macht mich glücklich. Neben dem Singen im Chor, für das ich mir neben allem anderen Engagement immer Zeit nehme, liebe ich meinen Garten. Leider fehlt mir dazu oft die Zeit. Darauf freue ich mich besonders, wenn ich mal in Rente bin. Dann habe ich sicher auch noch mehr Zeit für meine Enkelkinder. Es ist so spannend anzuschauen, wie sie größer werden. Das gibt mir noch mal einen ganz anderen Blick auf die Entwicklung als bei meinen eigenen Kindern. Vieles kann ich heute gelassener und entspannter sehen.

Darauf bin ich in meinem Leben besonders stolz: Im vergangenen Jahr hat mich die Bewegung Maria 2.0 sehr angesprochen. Es ist mir ein Herzensanliegen, diese Bewegung zu unterstützen. Gott sei Dank finden sich in Düsseldorf viele Frauen, die sich gemeinsam für Frauengerechtigkeit und demokratische Strukturen in der katholischen Kirche und ihre Zukunft einsetzen. In meinem Leben habe ich schon so oft erfahren, dass wir nur gemeinsam etwas bewegen können. Nur dann macht auch das Kämpfen für eine gemeinsame Sache Freude. Ein Spruch, der mich immer wieder besonders anspricht: „Alle sagen, das geht nicht. Da kam einer, der hat das nicht gewusst und es einfach gemacht.“ (desa)

Britta Zangen

Die 72-Jährige ist Literaturwissenschaftlerin und Leiterin einer englischsprachigen Bibliothek. Die Modezeichnerin wohnt in Düsseldorf.

Britta Zangen aus Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Das ist die größte Hürde in meinem Leben, und das könnte mir helfen: Ich selbst. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um mich von mir wohlmeinend anerzogenen Vorstellungen eines Frauenlebens zu befreien und ganz auf meine eigenen Stärken zu vertrauen. Helfen würde frühzeitige Stärkung der Mädchen in Bezug auf Selbstwertgefühl, Unabhängigkeit, Fähigkeiten, Wünsche.

Dafür hätte ich gerne mehr Zeit: Ich bin glückliche Rentnerin, Zeit ist nicht mehr mein Problem. Heute genieße ich es, meine alten Fremdsprachen wachzuhalten, eine neue zu lernen, regelmäßig zu Sprachkursen ins Ausland zu fahren und Deutschlernenden bei ihren Bemühungen zu helfen. Kontakte mit Menschen jeden Alters geben mir viel. Und mein Ehrenamt im Gefängnis, das mich mit Menschen in ganz anderen Lebenssituationen zusammenbringt.

Darauf bin ich in meinem Leben besonders stolz: Vor Jahren habe ich in meiner Habilitationsschrift einen scharfen feministischen Blick auf die Rolle der jungen viktorianischen Frauen in den Romanen von Charles Dickens, George Eliot und Thomas Hardy geworfen. Mit Feminismus konnte der Vorsitzende des Verfahrens überhaupt nicht leben, bot mir also an, die Arbeit entsprechend zu entschärfen. Stattdessen habe ich auf 20 neuen Seiten den Ansatz begründet. Als auch das auch nicht half, habe ich meine fertig geschriebene Habilitationsschrift offiziell zurückgezogen. (desa)

Christiane Flüchter

Die 40-Jährige arbeitet als Pastoralreferentin in Xanten.

Pastoralreferentin Christiane Flüchter. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Das ist die größte Hürde in meinem Leben, und das könnte mir helfen: Ich bin ja eher ein positiver Mensch und sehe erstmal das Gute im Leben. Wenn es überhaupt eine Hürde in meinem Leben gibt, dann vielleicht, dass ich mir keine oder wenig Zeit für Freizeit einräume. Und dann gibt es da Arbeitstage, nur wenige aber es gibt sie, da hat man viel Stress oder es ist sehr emotional, und wenn man nach Hause kommt ist da als Single natürlich erstmal keiner, der wartet und mit dem man sich austauschen kann. Da gibt es dann schon die Gefahr, dass man auch mal länger im Büro bleibt als man sollte. Mein Geschlecht empfinde ich nicht als Hindernis. Ich würde auch keine Pfarrerin werden wollen, wenn Frauen das in der katholischen Kirche dürften. Ich habe aber auch Kollegen, die mich nicht in die zweite Reihe stellen, weil ich eine Frau bin. Die Bedenken anderer kann ich aber verstehen. Es ist in der heutigen Gesellschaft für die meisten nicht nachvollziehbar, dass Männer und Frauen in den Ämtern nicht gleichberechtigt sind. Schließlich ist das in den meisten anderen Bereichen völlig normal.

Dafür hätte ich gerne mehr Zeit: Zeit für Freunde und Familie oder auch einen Mannschaftssport hätte ich gerne mehr. Mein Beruf verlangt es, dass ich oft dann arbeite, wenn andere frei haben – zum Beispiel an den Wochenenden. Früher habe ich Lateintanz in einer Formation getanzt. Dafür ist keine Zeit mehr. Dann hätte ich mit Training und Turnieren noch mehr Termine als ohnehin schon. Das Problem ist aber auch, dass ich für einen Mannschaftssport sagen müsste, dass ich an einem bestimmten Termin in der Woche abends bei er Arbeit nicht zur Verfügung stehe. Das fällt mir schwer. Aber ich müsste das einfach mal in Angriff nehmen.

Darauf bin ich in meinem Leben besonders stolz: Darauf, dass ich in meinem Leben zufrieden bin. Dass ich einen tollen Job habe, von dem ich finanziell gut leben kann und der mir Spaß macht. Ich bin unabhängig, und darauf bin ich stolz. Dass ich eine starke Unabhängigkeit habe, heißt ja nicht, dass ich isoliert von Freunden und Familie bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin in Rees-Millingen aufgewachsen, war dort in Vereinen und Gruppen und habe dort noch einen großen Freundeskreis. Es ist schön, dass ich Familie und Freunde in der Nähe habe und sie regelmäßig und auch spontan sehen kann und dafür nicht durch das halbe Land reisen muss. Und vor ziemlich genau 15 Jahren hatte ich einen schweren Autounfall. Danach musste ich mich zurück kämpfen und habe nicht aufgegeben. Das hat mir gezeigt, dass ich auch schwierige Dinge schaffen kann, wenn ich beharrlich bin. Darauf bin ich schon stolz und es gibt mir die Sicherheit, dass ich auch heute schwierige Situationen bewältigen kann. (rent)

Jessica Ophelders

Die 25-Jährige studiert Architektur in Bochum.

Das ist die größte Hürde in meinem Leben, und das könnte mir helfen: Meistens hat der Tag einfach zu wenig Stunden. Neben Arbeit und Studium noch etwas vom Studentenleben mitzunehmen, dabei gute Noten zu schreiben, seine Freunde zu treffen und regelmäßig Sport zu treiben, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber vermutlich würde ich den Tag auch dann zu voll packen, wenn ich täglich mehr Stunden zur Verfügung hätte. Hilfreich wäre, wenn sich die Öffnungszeiten von Ämtern, Läden und auch Ärzten an traditionelle Arbeitszeiten anpassen würden oder noch besser: die Arbeitszeiten an die Öffnungszeiten. Ich bin große Verfechterin einer 30-Stunden-Woche. Vermutlich würde es schon reichen, wenn die Läden auch sonntags geöffnet hätten – ein zusätzlicher Tag, um shoppen gehen zu können.