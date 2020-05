Eine Physiotherapeutin zwischen Lockdown und Lockerung : „Wir hatten keinen Anspruch auf Hygieneartikel“

Tönisvorst Britta Hartmann leitet den Trainingsbereich einer Physiotherapiepraxis. Statt Fitnessübungen bestand ihr Arbeitsalltag zuletzt aus Terminumlegungen und Hygienekonzepten für die Wiedereröffnung. Nun soll es nach den Lockerungen bereits am Montag wieder losgehen – kann das funktionieren?

Zum Lockdown Mitte März hatten wir mit einer großen Absageflut zu kämpfen. Da ging es bei unseren Dauerpatienten teilweise um 20 bis 30 Termine über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Wir brauchten also erstmal ein Konzept und mussten viele Arbeitsstunden investieren, um diese Absagen zu bewältigen. Eigentlich haben wir immer so viel zu tun, dass es eine lange Warteliste gibt, plötzlich fielen 40 Prozent unserer Termine aus.

Hinzu kam, dass unser Trainingsbereich komplett geschlossen werden musste – für die Selbstzahler, aber auch für unsere Patienten. Das hat uns in unserer Arbeitsweise stark eingeschränkt und natürlich haben wir auch eine Menge Geld verloren. Diese ersten Wochen waren echt extrem.

Das wurde dann zu meiner Aufgabe: Eigentlich leite ich ja den Trainingsbereich. Momentan bin ich aber für die Beschaffung von Informationen und vor allem Hygieneartikeln zuständig. Und da gab es durch die Auflagen einiges zu tun. Wir haben sehr viele Stunden damit verbracht, Lieferanten zu suchen und haben jetzt diverse Zulieferer. Auch wenn für viele Artikel der Preis enorm gestiegen ist, haben wir jetzt ein super Hygiene- und Sicherheitskonzept in der Praxis und sind bereit für Montag: genügend Einmalhandtücher, Mülleimer mit Deckel in jedem Raum, ausreichend Desinfektionsmittel, Mundschutz für unsere Therapeuten und Patienten, Spuckschutz an unserer Empfangstheke, Handschuhe – da wo sie genutzt werden können, weil sie bei vielen Anwendungen keinen Sinn ergeben. Den Wartebereich haben wir auseinander gezogen, sodass sich die Patienten nicht direkt begegnen.