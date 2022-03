Anmeldung ab April möglich : Das bietet Mönchengladbachs neue Kindertagesstätte

Mönchengladbach Die „Kita Lebensfreude“ hat jetzt eröffnet. Der Betrieb richtet sich nach dem „Early-Excellence-Ansatz“. Was das bedeutet, an wen sich das Angebot richtet und wie viele Betreuungsplätze die Einrichtung umfasst.

Ein fast fünfjähriges Projekt findet seinen Abschluss: An der Konrad-Bäumer-Straße in Wickrath hat eine neue Kindertagesstätte ihre Pforten geöffnet. Diese trägt den Namen „Kita Lebensfreude“ und folgt dem Leitsatz „Gemeinsam spielen, lernen, wachsen“. Das Angebot richtet sich an Kinder mit und ohne Behinderung im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren. Bis zu 70 Betreuungsplätze stehen in den vier Kita-Gruppen zur Verfügung.