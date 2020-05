Bochumer Polizei twittert am Muttertag : „Danke an unsere Mamas in Uniform“

„Danke an unsere Mamas in Uniform“

Bochum Herzchen-Emojis aus Bochum: Mit gleich vier Tweets hat die Bochumer Polizei den Müttern in der Region gedankt und ihnen alles Gute zum Muttertag gewünscht.

„Zum #Muttertag sagen wir #DANKE an unsere Mamas in Uniform, die jeden Tag für die Sicherheit auf unseren Straßen unterwegs sind. Kommt immer gesund zu euren Kindern nach Hause“, schrieb die Behörde am Sonntag auf Twitter. Auch die Großmütter wurden nicht vergessen: „#DANKE an alle Mütter von Polizisten und Polizistinnen. Sie geben uns Rückhalt. Denn man ist nur so stark, wie die Menschen, die hinter einem stehen.“