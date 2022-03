Fehlinformation in Immobilieninserat : Sonsbecks Hausarzt Dumanoglu räumt Gerüchte um Weggang aus

Sonsbeck Fehlinformationen in einem Immobilieninserat haben bei vielen Sonsbeckern die Sorge geweckt, dass Mehmet Dumanoglu seine Hausarztpraxis verlassen wolle. Das sagt der Mediziner dazu.

Ein Immobilieninserat auf der Internet-Plattform Ebay Kleinanzeigen hat in Sonsbeck in den vergangenen Tagen für einige Unruhe gesorgt. „Mich haben allein in der Sprechstunde am Dienstag fünf Patienten darauf angesprochen, wie schade es doch sei, dass ich ausziehen wolle“, erzählt Mehmet Dumanoglu, der eine Praxis für Innere und Allgemeinmedizin an der Herrenstraße 77 führt. Der Hausarzt stellt nun klar: „Das Inserat enthält leider Fehlinformationen.“ Und er bekräftigt: „Wie bereits im vergangenen Jahr versprochen, werde ich Kostenpflichtiger Inhalt meine Praxis in Sonsbeck weiterhin mit großem Engagement führen und für die Patienten vor Ort noch zehn Jahre da sein.“