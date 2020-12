Corona-Pandemie : „Querdenker“ verteilen Broschüren mit Falschinformationen an Lehrer

„Querdenker“ verteilen Broschüren mit Falschinformationen an Lehrer

Eine Lehrerin unterrichtet in einem Klassenzimmer (Symbolfoto). Foto: dpa/Sven Hoppe

Köln Im Regierungsbezirk Köln haben „Querdenker“ Broschüren mit irreführenden Informationen an Lehrerinnen und Lehrer verteilt. Darin wird unter anderem vor dem Tragen von Schutzmasken gewarnt.

Umschläge mit den 49-seitigen Broschüren seien jeweils an die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer adressiert gewesen, so dass die Schulleitungen sie nicht einfach hätten entsorgen können. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuerst darüber berichtet.

Die Namen der Lehrkräfte hätten die „Querdenker“ wohl einfach von den Webseiten der Schulen übernommen. Die unfrankierten Umschläge seien an den jeweiligen Schulen abgegeben worden, nicht an den Wohnungen der Lehrerinnen und Lehrer.

In der Broschüre wird unter anderem vor dem Tragen von Schutzmasken gewarnt. Die Bezirksregierung hat in einer Rundmail alle Schulen informiert, dass die Broschüre den Anschein einer offiziellen Handreichung erwecke, was aber nicht der Fall sei.