Schulpolitik in Wermelskirchen : Laptops für Lehrer bleiben Thema

Wermelskirchen Steht die Sekundarschule als weiterführende Schulform auf dem Prüfstand? Darüber soll im nächsten Schulausschuss gesprochen werden, denn die Quote jener Schüler, die Schulen in Nachbarstädten besucht, ist auf 30 Prozent gestiegen.

Um Schule in Corona-Zeiten wird es unter anderem gehen, wenn der Schulausschuss am Dienstag, 15. Dezember, um 17 Uhr im Großen Saal des Bürgerzentrums tagt. „Es gibt einige wichtige Themen, die uns die Verwaltung vor dem Jahreswechsel genauer erläuern soll“, sagt Jochen Bilstein, SPD-Fraktionsvorsitzender und neuer Ausschussvorsitzender. „Vor allem interessiert uns der Sachstandsbericht zum Neubau der Sekundarschule.“ Dass auf Social Media Kanälen nicht immer positiv über diese Schulform gesprochen werde, mache ihm Sorgen, so Bilstein im Gespräch mit dieser Redaktion. Der Neubau der Sekundarschule wird die Stadt 34,5 Millionen Euro kosten. Passend dazu sind die Abwanderungszahlen der Schüler aus Wermelskirchen, die keine weiterführende Schule in der Stadt besuchen, Thema im Ausschuss. „Die Quote ist etwas angestiegen“, berichtete Andreas Voß, Amtsleiter für Jugend, Bildung und Sport im Sommer. „In diesem Jahr rechnen wir damit, dass es sich in Richtung 30 Prozent bewegt.“ Dass immer mehr Schüler in anderen Städten zur Schule gehen, hatte Bürgermeisterin Marion Lück zum Thema gemacht und nach der Wahl eine „intensive Analyse“ versprochen.