Pandemie in Neuss : Nächste Corona-Herausforderung für die Schulen

Neuss Eltern und Schulen kritisieren die kurzfristige Aussetzung der Präsenzpfllicht an Schulen. Erst am Freitag wurde sie vom Land beschlossen, ab Montag soll sie gelten.

Unsägliches Timing. So kommt die kurzfristige Ankündigung der NRW-Landesregierung, dass die Präsenzpflicht im Unterricht ab Montag aufgehoben werden soll, in den Schulen vor Ort an. Die Entwicklung der Corona-Zahlen sei schließlich ein statistisch erfasster Prozess und damit ablesbar. Achim Fischer, Leiter der Janusz-Korczak-Gesamtschule und Sprecher aller weiterführenden Schulen in Neuss, hätte sich zumindest „ein, zwei Arbeitstage Vorlauf gewünscht, um alle Maßnahmen geordnet auf den Weg zu bringen“. Nun muss das in einer langen Wochenend-Extraschicht geschehen. Auf die Lehrer und die Sekretariate kommt da viel Arbeit zu.