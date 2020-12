Bei Einsatzfahrt in Aachen : Fünf Polizisten bei Zusammenstoß zweier Streifenwagen schwer verletzt

Aachen Auf dem Weg zu einer Schlägerei sind am Samstagabend mehrere Polizeibeamte in einen Unfall verwickelt worden. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Zusammenstoß zweier Streifenwagen sind in Aachen fünf Polizisten schwer verletzt worden. Die beiden Polizeiwagen waren am Samstagabend mit Blaulicht und Signalhorn unterwegs zu einem Einsatz, als es an einer Kreuzung zu dem Unfall kam, wie die Aachener Polizei am Sonntag mitteilte.