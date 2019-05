Erinnerungen an damals : Mein Moped und ich

Erinnerungen an damals

Düsseldorf Freiheit, Abenteuerlust und das prickelnde Gefühl von Unabhängigkeit – daran können sich viele erinnern, die ein Moped fahren durften. Unsere Leser haben uns an ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Die Erinnerungen an das erste Moped sind wohl vergleichbar mit denen an die erste große Liebe - beide vergisst man so schnell nicht.