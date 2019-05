Wolfgang Hofacker, Wesel: 1979 tauschte Wolfgang Hofacker sein Mofa gegen einen neuen Vespa-Roller und war mächtig stolz darauf. Und zwar so stolz, dass er gleich seine Oma, damals 62 Jahre alt, an einem Sonntagmorgen erst einmal auf eine Runde in Büderich „um den Polder“ mitnahm. „Oma war hellauf begeistert – sie machte einfach alles mit“, sagt der heute 56-Jährige.