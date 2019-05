Vorfall in Dortmund : Mann erstattet Anzeige - und wird verhaftet

Vorfall in Dortmund

Dortmund Nicht besonders clever: Ein 34-Jähriger hat in Dortmund einen Diebstahl gemeldet und ist dann selbst verhaftet worden.

Der Mann sei am Hauptbahnhof zur Bundespolizei gegangen, weil ihm sein Reisepass gestohlen worden sei, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Er wollte Anzeige erstatten. Als der 34-Jährige den Polizisten am Mittwoch seinen Namen nannte, kam heraus, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen ihn fest.