Rückkehr der Schüler : Mehr oder weniger Abstand

Kirsten Wamers desinfiziert die Haende der Schueler(innen) am Eingang. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Viertklässler halten sich mancherorts besser an die Regeln als Abiturienten. Von Montag an öffnen die Schulen in NRW für weitere Jahrgänge. Lehrerverbände warnen vor zu großen Hoffnungen.

Von Kirsten Bialdiga und Barbara Grofe

Vanessa Barney und Nele Fischer sind beeindruckt von ihren Viertklässlern: „Jedes Kind hat sich an die Vorgaben gehalten.“ Barney und Fischer unterrichten an der Michael-Grundschule in Geldern und heißen an diesem Donnerstag erstmals seit über sechs Wochen ihre Schüler willkommen. Die Kinder warten mit Masken auf dem Schulhof an markierten Plätzen. „Die haben das toll umgesetzt“, sagt Fischer. Auch den Mindestabstand von eineinhalb Metern. „Jede Klasse ist in zwei Lerngruppen unterteilt. Pro Gruppe sind das maximal zwölf Kinder“, ergänzt Barney.

Da haben Viertklässler offenbar manch einem Gymnasiasten etwas voraus. „Nur in den Klassenräumen funktioniert die Abstandsregel“, sagt eine Lehrerin aus dem Rheinland, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sobald ihre Abiturienten den Raum verließen, sei die Abstandsregel vergessen. Anfangs sei sie noch eingeschritten. Sie habe aber schnell eingesehen, dass dies so gut wie zwecklos sei.

In NRW haben Gymnasien bisher nur für Abiturienten geöffnet, Grundschulen nur für Viertklässler. Doch ab Montag sollen tageweise wechselnd auch die Klassen eins bis drei wieder unterrichtet werden. Das bedeutet: Pro Wochentag ein Jahrgang. Damit die Eltern wissen, wann ihre Kinder in der Schule sind, sollen die Schulen einen verbindlichen Plan erarbeiten.

Auch Haupt-, Real- und Sekundarschulen öffnen ab Montag neben der Klasse 10 für ein bis zwei weitere Jahrgänge, die sich abwechseln sollen. Gymnasien und Gesamtschulen holen die Q1 ab Montag zurück in die Schule. Und bei ausreichenden Kapazitäten könnten weitere Jahrgänge hinzu kommen, heißt es in der jüngsten Schulmail. Spätestens aber ab 26. Mai sollen auch die restlichen Jahrgänge abwechselnd tageweise unterrichtet werden. Dabei dürfen wegen der Infektionsgefahr nicht mehrere Klassen hintereinander im selben Raum unterrichtet werden.