Kostenpflichtiger Inhalt: Lockerung der Corona-Auflagen : NRW droht mit Alleingang

Eine Kita in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf/Berlin Am Mittwoch besprechen Bund und Länder das Vorgehen in der Corona-Krise. Ministerpräsident Laschet will Lösungen auf Länderebene, aus seinem Kabinett kommen deutliche Signale der Ungeduld. Lehrer, Kommunen und Kita-Träger warnen.