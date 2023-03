Ratgeber So wird die Radreise zum Erfolg

Wichtig bei der Planung ist auch die Frage, was im Fokus der Reise stehen soll. „Aber man muss selbst herausfinden, was einem wichtig ist“, sagt Schwenke. „Einfach mal im Reisebüro beraten lassen oder etwas im Internet stöbern. Es ist unglaublich spannend, was man alles findet und welche Gegenden man mit dem Fahrrad entdecken kann.“