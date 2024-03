Warnstreiks an Flughäfen Diese Rechte haben Passagiere bei Streik

Am Donnerstag sind unter anderem die Airports in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart betroffen. In Hamburg, Stuttgart und am Hauptstadtflughafen BER wird es an dem Tag keine Abflüge geben, wie die jeweiligen Airport-Betreiber mitteilten. Auch am Freitag soll es an mehreren deutschen Flughäfen Warnstreiks geben, unter anderem in Hannover.