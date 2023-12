Die Lehrer-Kolumne Wenn der Klassen-Igel auf Reisen geht

Die Erstklässler der Igelklasse werden bei der Weihnachtsfeier am Mittwoch aus dem Häuschen sein. Denn dann kehrt, so viel sei an dieser Stelle verraten, Ida, der Igel, von einer langen Reise heim an den Niederrhein. Wie sehr hatten die Jungen und Mädchen das Klassentier doch vermisst.