Weißer Hai, Blauhai, Tigerhai Diese Hai-Arten sind für Menschen gefährlich

Und so kommt es immer häufiger vor, dass Haie die Tiefsee verlassen und sich auf der Suche nach Nahrung in die Nähe beliebter Badestrände begeben. Dort treffen sie auf Schwimmer, Surfer und Segler, die sich der lauernden Gefahr selten bewusst sind. Infolge dessen kommt es jedes Jahr zu Unfällen zwischen Menschen und Haien, die in einigen Fällen tödlich ausgehen. So starben im Jahr 2022 fünf Menschen bei einem Hai-Angriff.