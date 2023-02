RATGEBER So sparen Sie bei der Buchung

So attraktiv die Rabatte sind: Frühbuchen heißt, sich früh festzulegen. Doch wer weiß schon, was in der langen Zeit bis zum Start in den Urlaub noch alles passiert? Die Pandemie hat die Menschen vorsichtig und vor allem bei langfristigen Buchungen zurückhaltend werden lassen. Auch deshalb führten die Veranstalter Flex-Tarife ein. Die kosten in aller Regel einen Aufpreis, dafür haben Reisende dann aber die Option, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Reise ohne Angabe von Gründen kostenfrei zu stornieren oder umzubuchen. Und so argumentieren die Veranstalter nun: Bucht doch früh, holt euch damit die günstigeren Preise und sichert euch mit dem Flex-Tarif gegen Unwägbarkeiten ab. Geht diese Rechnung auf?