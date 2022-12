Misslungene Urlaubsreisen Erst daheim reklamieren nutzt nichts

Richtig reklamieren sei gar nicht so einfach, erläutert Beate Wagner, Reiserechtsexpertin der Verbraucherzentrale Düsseldorf. Grundsätzlich gilt: Der Pauschalurlauber muss sich mit berechtigtem Ärger an den Reiseleiter am Ferienort wenden statt an den Hotelier. Wichtig ist, sich seine Beschwerde mit Datum schriftlich bestätigen zu lassen.