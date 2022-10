Reisen und Klima : Welcher Anbieter bei CO2-Kompensation ist der Beste?

Berlin Klar, besser fürs Klima wäre: Gar nicht fliegen oder auf Kreuzfahrt gehen. Mit einer Kompensationszahlung kann man zumindest ein wenig Ausgleich leisten. Finanztest hat vier große Anbieter geprüft.

Vor allem in der Qualität der Kompensation - also dem Kern des Angebots - gibt es unter großen Anbietern auf dem deutschen Markt aber Unterschiede. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift „Finanztest“ (11/2022).