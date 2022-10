Kommentar : Der Mensch ist ein Verdrängungskünstler

Erkelenz Fleisch ist meine Gemüse? Wir sollten uns schnell an den Gedanken gewöhnen, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Gerade auch bei unserem Essverhalten. Die Uhr tickt.

Die Wahrheit ist: Es gibt mehr Gründe, die für den Kostenpflichtiger Inhalt Verzicht auf Fleisch sprechen als dagegen. Aus Respekt vor dem Leben an sich. Um Tierleid bei der Aufzucht, Haltung und Schlachtung zu vermeiden. Als Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, denn die industrielle Massentierhaltung erfordert einen enorm hohen Einsatz von Ressourcen. Laut Greenpeace werden pro Kilogramm Rindfleisch umgerechnet 13,3 Kilogramm CO 2 freigesetzt. Die gleiche Menge Mischbrot verursache 0,75 Kilo CO 2 , Äpfel 0,5 Kilo, und Tomaten 0,2 Kilo CO 2 . Je mehr Fleisch wir also „produzieren“, desto schneller schreitet die Erderwärmung voran. Auch gesundheitliche Motive können eine Rolle spielen. Davor sollten und dürfen wir nicht die Augen verschließen.