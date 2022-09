Nordamerika : Ein Fall für Marilyn

Auf einer Breite von rund 800 Metern stürzen tosende Fluten in die Tiefe. Die Niagarafälle sind ein Naturwunder. Foto: Stephan Brünjes

Vor 60 Jahren starb Marilyn Monroe. Jetzt startete „Blonde“, ein opulenter Netflix-Film über ihr Leben. Einen ihrer ersten Filmerfolge drehte Marilyn Monroe 1953 an den Niagarafällen: ein Besuch auf Marilyns Spuren am größten Whirlpool Nordamerikas.

„Den sieben Weltwundern hat Hollywood soeben zwei weitere hinzugefügt: Die Niagarafälle und Marilyn Monroe.“ Dermaßen bombastisch beginnt die New York Times ihre Kritik zur Premiere des Films „Niagara“ – offenbar beeindruckt vom Mix aus atemberaubend schönen, aber zugleich unheilvoll tosenden Wasserfällen und einer bis dato eher unbekannten blonden Schauspielerin in hautengen Kleidern.

Am einstigen Drehort auf der kanadischen Seite der Niagara-Fälle muss man heute nicht lange nach Spuren suchen. Das Filmplakat, ein Bildband, der Film auf DVD – liegt alles in den Souvenirläden. Nach diesen Eindrücken gibt’s an der River Road entlang des bis zu 330 Meter breiten Natur-Whirlpools ein schönes Déjà-vu: Manch älteres Semester mit betonierter Dauerwelle posiert noch heute wie Marilyn am verschnörkelten Promenadengeländer: Brust raus, Zahnpastalächeln anknipsen, die blonden Locken herausfordernd in den Nacken werfen.

Info Niagarafälle Anreise Air Canada und Lufthansa fliegen von Deutschland aus nach Toronto. Mit dem Mietwagen sind es 130 Kilometer bis zu den

Niagarafällen. Übernachten Crowne Plaza Niagara Falls Hotel: Als Marilyn Monroe hier wohnte, hieß es noch General Brock Hotel, benannt nach einem Helden aus dem kanadischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten 1812. Auch heute noch bietet das Hotel aus vielen Zimmern einen Blick auf die Niagarafälle. Vielfach ist er aber auch etwas verbaut – wie in Marilyn Monroes Ex-Zimmer mit der Nummer 801. DZ/F ab circa 115 Euro, 5685 Falls Avenue, Niagara Falls, Ontario. Telefon +1 905 374 4447,

niagarafallscrowneplazahotel.com. Erleben Öffnungszeiten: Die Niagarafälle sind quasi rund um die Uhr zu besichtigen. Abends sind die Wasserfälle (in quietschigen Bonbonfarben) angestrahlt, oft finden Feuerwerke statt. Hornblower Niagara Cruises bietet eine Reihe von Touren an, auch abends. Die Boote fahren von Anfang Mai bis Ende November. www.niagaracruises.com/

boat-tours/schedule/ Infos zur Niagara Journey behind the Falls unter www.niagaraparks.com/visit/attractions/journey-behind-the-falls/ Fässer, Tonnen und selbstgebaute Behälter, um den Sturz die Niagarafälle hinunter zu überleben – sie sind in der Daredevil-Ausstellung ebenso zu sehen wie die dazugehörigen Geschichten der Draufgänger und Wahnsinnigen, die sich in die Fluten stürzten. Sie werden unter anderem in mehrsprachigen Filmen gezeigt. www.niagarafallslive.com/

daredevils_of_niagara_falls.htm Einer von mehreren Rundflug­anbietern ist Niagara Helicopters,

www.niagarahelicopters.com. Die Hubschrauber fliegen sieben Tage pro Woche von 9 Uhr bis Sonnenuntergang. Wer nicht selbst fotografieren will und trotzdem tolle Bilder von seinem Helikopter-Flug haben möchte, kann den Fotoservice bei Niagara Helicopters dazu buchen. Die Firma verspricht, dass die Bilder bereits fünf Minuten nach der Landung fertig sind. Weitere Informationen ­Ontario Tourism, www.destinationontario.com/en-ca/regions/niagara-region

Nur ein paar Gehminuten flussabwärts, hier beginnt damals der „Niagara“-Thriller: Polly Cutler und ihr Mann Ray wollen ihre Flitterwochen nachholen, in einem Bungalow mit Niagara-Fall-Blick. Doch der ist noch belegt von Rose Loomis (Marilyn Monroe) und ihrem Mann George. Rose bittet, den Bungalow behalten zu dürfen, ihrem vom Korea-Krieg traumatisierten Mann gehe es schlecht. Die Cutlers stimmen zu. Doch Polly Cutler sieht wenig später, wie Rose einen anderen Mann an den Niagarafällen innig küsst. Auch Roses Mann George schöpft Verdacht, folgt seiner Frau am nächsten Tag zum sogenannten „Scenic Tunnel“. Der führt – feucht und 46 Meter lang – noch heute aus einem Felsen heraus hinter die 52 Meter in die Tiefe rauschende Wasserwand. Beklemmend, denn so nah kommt man den Niagarafällen nirgends wie auf dieser Aussichtsplattform. Sie ist – ein Jahr vorm „Niagara“-Dreh eröffnet – die Touristenattraktion der frühen Fünfziger und der ideale Showdown-Schauplatz für Roses Liebhaber und ihren eifersüchtigen Ehemann.

Marilyn Monroe wurde an den Niagarafällen zum Hollywoodstar. Foto: Stephan Brünjes

Während drehfreier Stunden gibt Marilyn Monroe damals Autogramme auf der Niagara-Promenade und bricht zur schönsten Regendusche der Welt auf, einer Schiffstour mit der „Maid of the Mist“, dem seit 1848 durch Gischt und Wasserböen dampfenden Ausflugskahn. Ihr Nachfolger-Boot der Hornblower Niagara Cruises kämpft sich auch heute stündlich mit hunderten Touristen bis auf wenige Meter an die 792 Meter breite Sturz-Flut heran, alle in knallroten Regenponchos, dem einzigen Vollkaskoschutz gegen Ganzkörperwasserschaden. Das Schiff schnauft so lange gegen den Wasserfall an, bis wirklich jeder Passagier seine Niagara-Taufe hat.

Eingehend fragt Marilyn Monroe seinerzeit den Kapitän nach all den „Daredevils“, die sich die Niagarafälle hinabstürzen. Und hört Geschichten von Annie Taylor (überlebte 1901 im Holzfass) oder dem Engländer Charles Stephens: von ihm wurde 1920 nach dem Niagara-Sturz nur der rechte Arm gefunden. Diese und andere Draufgänger sind nicht nur ein Thema im sehenswerten „Daredevil-Museum“, sondern auch im Film „Nia­gara“: Leichenteile eines Mannes werden angeschwemmt, Rose bricht bei der Identifizierung zusammen. Doch ihr Mann ist nicht der Tote, sondern taucht wenig später wieder auf, jagt seine Frau Stockwerk für Stockwerk den Turm der Rainbow Bridge hoch und erwürgt sie schließlich im Glockenturm.

Marilyn Monroe stirbt so vor dem Filmende und ist zu diesem Zeitpunkt längst neu geboren – als Sex-Ikone der prüden Fünfziger. Und als Starlet mit dem bis dato längsten, sinnlosen Gang der Filmgeschichte: 16 Sekunden lässt der Regisseur sie wenige Meter weit auf die Niagarafälle zugehen, zeigt sehr viel wippenden Hintern in Nahaufnahme und sehr wenig Wasserfall. Wer ihn (den Wasserfall, nicht den Hintern) in voller Schönheit und ohne Gedrängel auf einen Blick möchte, sollte die Vogelperspektive buchen – einen Hubschrauberflug.

Auf einer Tour mit einem der Schiffe von Hornblower Cruises kommt man den Niagarafällen sehr nah. Foto: Stephan Brünjes

Abseits von Niagarafällen und Uferpromenade stapelt sich die Stadt Niagara Falls, in Form von Betonklotz-Hotels und Leuchtreklamen. Damals noch nicht eingeklemmt zwischen Daddelhallen und Disneyland-Verschnitt, ist das General Brock Hotel beim Dreh wochenlang Marilyn Monroes Zuhause. Hier übt sie, mit besonders verruchtem Gesichtsausdruck zu rauchen, so wie es im Drehbuch ihres nächsten Films „Blondinen bevorzugt“ steht. Heute würde der Feueralarm losheulen – Nummer 801 im heutigen Crowne Plaza ist längst ein Nichtraucherzimmer.