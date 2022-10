Start in die Herbstferien : So lang sind die Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf

Foto: Tanja Brandes 10 Bilder So ist die Lage am Düsseldorfer Flughafen in den Herbstferien

Service Düsseldorf Mit dem Start der Herbstferien wird es voll am Düsseldorfer Flughafen. Bei Check-in, Sicherheitskontrolle und Kofferausgabe gibt es teilweise längere Wartezeiten.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Rund 1,1 Millionen Reisende erwartet der Düsseldorfer Flughafen in den Herbstferien, allein am ersten Wochenende werden es wohl rund 108.000 sein. Wie schon in den Sommerferien müssen sich Fluggäste auf längere Wartezeiten einstellen. Wieviel Geduld Sie mitbringen müssen, hängt davon ab, wann Ihr Flieger geht, ob gerade Rush Hour ist – und davon, wieviel Personal gerade bei Kontrollen und Abfertigung eingesetzt wird. Je nach Tageszeit unterscheiden sich die Wartezeiten zum Teil erheblich.

Damit Sie auf dem Laufenden bleiben, sind unsere Reporterinnen und Reporter am Flughafen im Einsatz. An dieser Stelle berichten wir, wie lang die Wartezeiten sind.

Die Passagiere warten an der Gepäckabgabe am Sonntag. Foto: Tanja Brandes

Wartezeit am Check-In in Düsseldorf

Die Wartezeiten bei der Kofferabgabe unterscheiden sich je nach Airline. Nachdem es am Sonntagnachmittag vor den Check-in-Schaltern eher ruhig zuging, müssen die Fluggäste, die sich für den Late-Check-in entschieden haben, am Abend nochmal Geduld mitbringen. Von 17.30 Uhr (Eurowings) bzw. 18 Uhr (Condor und Lufthansa) bis 20 Uhr können Reisende, deren Flieger am Folgemorgen bis 8 Uhr startet, ihr Gepäck aufgeben. Gegen 18.30 Uhr reichte die entsprechende Schlange vor den Condor-Schaltern einmal durch die halbe Abflughalle. Rund 60 bis 90 Minuten warten die Fluggäste derzeit, bis sie ihr Gepäck loswerden können. Sorge, um kurz nach 20 Uhr abgewiesen zu werden, müsse sich aber niemand machen, sagte ein Eurowings-Mitarbeiter: Wer jetzt in der Schlange steht, kann damit rechnen, sein Gepäck einzuchecken, selbst wenn es etwas später als 20 Uhr wird, bis der Schalter erreicht wird.



Wartezeit an den Sicherheitskontrollen

Am Flughafen Düsseldorf gibt es im Terminal an den Gates A, B und C Sicherheitskontrollstellen. Laut Anzeigetafel liegen die Wartezeiten an allen Gates bei weniger als 20 Minuten (19.10 Uhr). Besonders schnell geht es derzeit an Gate B.

Wichtig: Nach der Sicherheitskontrolle gibt es einen zentralen Verbindungsgang, Sie erreichen alle Gates, ganz egal, wo Sie durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind!

Wartezeit an der Kofferausgabe / Ankunft

Ankommende Fluggäste berichten aktuell nach dem Verlassen des Sicherheitsbereichs, dass sie etwa 20 bis 30 Minuten auf ihr Gepäck warten mussten. Wichtig: Diese Wartezeiten können sich von Flug zu Flug unterscheiden.

