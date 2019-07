EuGH-Urteil : Online-Händler müssen nicht per Telefon erreichbar sein

Luxemburg Online-Händler wie Amazon müssen für Verbraucher nicht unbedingt per Telefon erreichbar sein. Sie müssen aber ein Kommunikationsmittel bereitstellen, über das sie schnell kontaktierbar sind.

Das urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch in Luxemburg. (Rechtssache C-649/17). Hintergrund des Falls war eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen Amazon in Deutschland. Die Verbraucherschützer bemängelten, dass der Händler nicht ausreichend über Erreichbarkeiten per Telefon informiert habe, eine Fax-Nummer werde gar nicht angegeben.