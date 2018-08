EMS: Kein Anspruch auf Schmerzensgeld bei Muskelkater

Köln EMS-Training liegt voll im Trend. Anfänger und Neugierige müssen durchaus nach den ersten Einheiten mit Muskelkater rechnen. Dafür gibt es aber laut einem Urteil kein Anrecht auf Schmerzensgeld.

Ein mehrtägiger Muskelkater in Verbindung mit zweitägigen Belastungskopfschmerzen rechtfertige kein Schmerzensgeld, urteilten die Richter des Landgerichts Köln (AZ: 18 O 73/16). In der am Dienstag veröffentlichten Entscheidung wiesen die Richter die Forderung nach 5.500 Euro Schmerzensgeld zurück und stellten klar, dass es sich um eine Beeinträchtigung handele, wie sie nach jeder Art sportlicher Betätigung zu erwarten und hinzunehmen sei.