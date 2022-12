Hohe Gas- und Strompreise Energiepreispauschale an Rentner ausgezahlt

Die Energiepreispauschale richtete sich an 19,7 Millionen Personen, also alle, die am 1. Dezember 2022 eine laufende Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen haben und in Deutschland leben. In Ausnahmefällen, in denen die Auszahlung nicht möglich gewesen sei, erfolge die Überweisung automatisch Anfang Januar 2023.