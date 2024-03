Pflegewelle rollt bereits Die Jüngeren müssen für die Babyboomer zahlen

Da kommt was auf Deutschland zu: Die Menschen werden immer älter, womit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie dement oder gebrechlich werden. Nun gehen die Babyboomer in den Ruhestand, was zunächst ein Problem für die Rentenversicherung ist – weil die Boomer so viele sind und als Generation nicht genug Kinder großgezogen haben, um das Umlageverfahren zu sichern.