Finanzminister stellt Pläne vor Das sind die unterschiedlichen Positionen zur Aktienrente

Die Ampel-Regierung hatte monatelang um die Details gerungen, am Dienstag wollen Heil und Finanzminister Christian Lindner (FDP) das sogenannte Rentenpaket II vorstellen. Darin soll das Rentenniveau auch für die Zeit nach 2025 bis 2029 auf 48 Prozent festgeschrieben werden, wie Heil bereits angekündigt hatte. Das Rentenniveau gibt an, wie viel Prozent des Durchschnittseinkommens eine gesetzliche Rente in einem Land ausmacht.