300 Euro vom Staat : So kommen Minijobber, Rentner, Eltern an die Energiepreispauschale

Häuser mit Wohnungen stehen in einem Neubaugebiet. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Ab September zahlt der Staat allen Erwerbstätigen 300 Euro. Auch für Rentner, Minijobber und in Elternzeit gibt es Wege, an die Energiepauschale zu gelangen. Welche Rolle die Solaranlage dabei spielt und was Privathaushalte mit Minijobbern wissen müssen.