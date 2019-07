Verständnis zeigen : So können Angehörige bei einer Depression helfen

Infos Depression – 10 Fakten, die Angehörigen helfen können.

Depressive Menschen fühlen sich mit ihrer Krankheit oft allein gelassen und verzweifeln an ihr. Ein Gefühl der Ohnmacht zeigt sich aber auch bei den Angehörigen, weil sie oftmals selber nicht wissen, was sie tun sollen.

Seien es die eigenen Kinder, die Geschwister, der langjährige Lebenspartner oder die Eltern – Angehörige haben das innere Bedürfnis helfen zu wollen. Schließlich fühlen sie sich in vielfältiger Weise stark mit dem Betroffenen verbunden – sei es eine emotionale Verbundenheit oder persönliche Verpflichtung. Doch die Entscheidung der Angehörigen, depressiven Menschen in ihrer dunkelsten Stunde beizustehen, kann sich im Nachhinein als eine enorme seelische Herausforderung entpuppen. Und nicht jeder kann oder will die Herausforderung annehmen. Gleichwohl fällt es ihnen schwer, sich in die Lage eines Betroffenen hineinzuversetzen. Ihnen fehlt sicherlich nicht das nötige Feingefühl oder genügend Verständnis. Es ist eher ein Gefühl der Ohnmacht, weil sie nicht wissen, wie sie mit psychisch erkrankten Menschen umgehen müssen.

Wie sollen sich Angehörige von Depression-Betroffenen verhalten?

Zwischen einem schlechten Tag oder einer leichten Depression zu unterscheiden, erweist sich gewöhnlich als recht schwierig. Daher ist es für Angehörige ungemein wichtig, sich erst einmal selbst mit der Krankheit Depression vertraut zu machen. Entsprechend erlangt man dadurch ein besseres Verständnis für depressive Menschen. Gleichwohl erhält man den Zugang zu deren Gefühlswelt. Auf dieser Basis begegnen sich Depressive und Angehörige auf Augenhöhe, sprich von Mensch zu Mensch, und Hilfe kann so wirkungsvoll vermittelt werden.

Da die Ursachen einer Depression mindestens so mannigfaltig sind wie ihre Ausprägungen, ist es wichtig, dass Angehörige das Gespräch suchen und auf professionelle Hilfe hinweisen. Im Zuge dessen kann es dem Betroffenen helfen, wenn man versucht, ihm klarzumachen, dass Hilfe in Aussicht steht und dass es ihm mit einer Behandlung beim Psychiater oder Psychotherapeuten besser gehen wird.

Angehörige sollten sich Zeit nehmen und Dinge tun, die dem Betroffenen gut tun. Das kann ein Spaziergang durch den Park sein, aber auch ein Gespräch oder gemeinsames Musizieren. Zudem sollten sie deutlich machen, dass sie dem Erkrankten zur Seite stehen und ihn während der Behandlung auch unterstützen.

Wie kann man Angehörigen mit Depressionen helfen?

Wer sich aufopfernd in den Dienst der Pflege eines Depressiven stellt, erkrankt ein Angehöriger früher oder später selbst an einer Depression. Diese drückt sich dadurch aus, dass sich Schuldgefühle oder Ärger über den Erkrankten entwickeln. Es kommt zu Stress, weil sich beim Umgang mit Depressiven Überbelastung und Erschöpfung eingestellt haben. Hält dieser Zustand an, sollten Angehörige ihre eigenen Grenzen der Belastbarkeit genauesten im Auge behalten. Ebenso sollten sie nicht ihre alltäglichen Interessen vernachlässigen. Hierzu gehört selbstverständlich die Pflege des Freundeskreises, der regelmäßige Sport, aber auch die Auszeit am Wochenende zum Energie tanken.

Sofern sich Angehörige überfordert fühlen, überlastet oder erschöpft sind, sollten sie sich Unterstützung suchen. Ein Gespräch mit Familienmitgliedern oder Freunden kann für enorme Erleichterung sorgen. Als guter Gesprächspartner erweist sich auch der behandelnde Arzt oder Selbsthilfegruppen wie der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker. Wer nämlich von seinen Problemen erzählt, dem werden Dinge klar, die er ohne das Gespräch nicht hätte erkennen können.

Wo können sich Angehörige bei Depression Hilfe holen?

Die Krankheit Depression ist eine schwere und in manchen Fällen sogar eine lebensbedrohliche Erkrankung. Gewöhnlich liegt ein ganzes Sammelsurium an seelischen und körperlichen Symptomen vor, das eine Depression bei einem Menschen auslösen kann. Richtig behandelt, lässt sich die Erkrankung gut mit Antidepressiva und Psychotherapie behandeln. So kann eine Depression nur einmal in Erscheinung treten und nur wenige Tage oder Wochen andauern. Allerdings kann sich die Krankheit in manchen Fällen auch über Jahre hinziehen. Doch gleich, wie lange eine Behandlung durch den Arzt andauern mag, depressive Menschen wünschen sich eine Person an ihrer Seite, die Geduld und Verständnis aufbringt. Aber das kostet viel Energie.

Gerade weil eine Depression sich nur in kleinen Schritten bessert, sollten sich Angehörige selbst Hilfe suchen. Schließlich können die Hilflosigkeit, der Ärger und die Wut, die durch das Miterleben der Erkrankung einhergehen, an den eigenen Kräften zehren. Angehörige sollten daher mit Freunden oder anderen betroffenen Angehörigen sprechen. Auch der Rat der Hausärztin oder des Hausarztes kann die Last von den Schultern nehmen. Darüber hinaus können Angehörige auch Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen aufsuchen.

Wo gibt es Hilfe?

Depressive Menschen erhalten sofortige telefonische Beratung rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 sowie im Internet unter www.telefonseelsorge.de. Kompetente Unterstützung finden Betroffene auch bei niedergelassenen Psychiaterinnen und Psychiatern oder in den Ambulanzen der psychiatrischen Kliniken. Sozialpsychiatrische Dienste gibt es in jeder Gemeinde. In der Regel sind solche Einrichtungen bei den Gesundheitsämtern untergebracht.

Was hilft Angehörigen, mit der Belastung durch eine Depression umzugehen?

Der Umgang mit depressiven Menschen kann in manchen Fällen dazu führen, dass das eigene Leben zu kurz kommt. Schnell verzichten die Angehörigen auf die Dinge, die sie als Lebenswert erachten, wie Hobbys, Sport, Familie und Kultur. Um die Herausforderung der Pflege von depressiven Menschen zu meistern, ist es daher umso wichtiger, Zeit für sich selbst zu nehmen. Das mag auf den Anschein erwecken, egoistisch zu sein. Aber wenn Angehörige sich nicht hin und wieder auf ihre persönlichen Wünsche einlassen, wird ihnen irgendwann selbst die Puste ausgehen, für den anderen da zu sein. Allein schon deswegen, weil die Depression eines geliebten Menschen sich über eine lange Zeit hinziehen kann.

Was Angehörige für sich tun können: