Depression – Angehörige von Depressiven: Info 1

Depressive Menschen fühlen sich mit ihrer Krankheit oft in Stich gelassen und versinken in der eigenen Melancholie. Der Depressive zieht sich in eine Welt freudloser Dunkelheit zurück und wünscht sich, ein wegweisendes Licht an seiner Seite zu haben – Angehörige und Freunde.