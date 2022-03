Porträt : Mal im Trikot, mal in Uniform

St. Augustin Selbst wer sich im Sport auf Spitzenniveau bewegt, geht oft noch einem anderen Beruf nach. Der erfolgreiche Rennkanute Max Rendschmidt etwa ist Polizeihauptmeister. Wie bekommt er Training und Beruf in Einklang?

Derzeit ist Rendschmidt in der Dienststelle der Bundespolizei in Sankt Augustin tätig. Dort absolviert er im Rahmen der Aufstiegsausbildung zum gehobenen Dienst ein Praktikum. „Aktuell arbeite ich als Sachbearbeiter und koordiniere die Aus- und Fortbildung der einzelnen Abteilungen“, erzählt er. Was ihn an der Arbeit der Bundespolizei begeistert, ist die Vielseitigkeit der Aufgaben. „Viele denken, die Bundespolizei sei nur im Grenzdienst und an Flughäfen oder Bahnhöfen im Einsatz, aber das ist nur ein Teil der Aufgaben.“