Kreisligist bereitet sich auf Mallorca für Rückrunde vor : Trainingseinheiten, wo andere Urlaub machen

Fussball-Kreisliga Der Dülkener FC hat sich auf Mallorca für den Abstiegskampf in der Kreisliga A vorbereitet. In den Tagen auf der spanischen Mittelmeerinsel standen bei sommerlichen Temperaturen vor allem die Fitness und das Mannschaftsgefüge im Mittelpunkt.

Nach der Anreise am Donnerstagnachmittag ging es für den DFC-Reisetross am Abend für eine Laufeinheit an den Strand. Am Freitag und am Samstag standen dann jeweils drei Trainingseinheiten für die Spieler an. Dabei ging es an beiden Tagen für jeweils zwei Einheiten auf den Platz. Die Trainingseinheiten waren natürlich kraftaufreibend, aber genau das war auch das Ziel. „Für uns lag der Fokus auf Fitness, Ausdauer und Teamgeschlossenheit. Wir spielen gegen den Abstieg und da braucht man genau diese Tugenden“, erklärt Kox. Den Sonntag ließ man dann ruhig ausklingen und besichtigte die Stadt Palma.