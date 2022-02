Eistanzen : Besser als die Olympiasieger in Peking

Neuss Beim Grand Prix 2009 in Lake Placid lassen Stefanie Frohberg und Tim Giesen die Medaillengewinner der Winterspiele 2022 in China hinter sich. Aber schon zwei Jahre später macht das Eistanzpaar des Neusser Schlittschuh-Klubs Schluss.

Fakt ist: Fast das gesamte Podium bei den Winterspielen in Peking gewann einst im direkten Duell mit dem NSK-Duo keinen Blumentopf. Bis heute unvergessen – das legendäre Finale beim hochkarätig besetzten Grand-Prix in Lake Placid (USA). Mit Beginn der Kür zu „La Mer“ des französischen Chansonniers Charles Trenet sei es mucksmäuschenstill in der großen Eissporthalle geworden, erinnert sich NSK-Vorsitzender Ulrich Giesen noch gut. „Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Steffie und Tim versetzten quasi die ganze Halle in eine Art Bann. Der anschließende Applaus war fantastisch.“ Selbst einigen Preisrichtern sei es vor Begeisterung „kalt den Rücken heruntergelaufen.“ Giesen/Frohberg belegten in Lake Placid am Ende nur den undankbaren vierten Platz. Bemerkenswert aber: Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron aus Frankreich, amtierende Weltmeister und Olympiasieger von Peking, schlossen den Grand Prix auf dem 15. und damit letzten Platz ab. Victoria Sinitsina, die in China mit Nikita Katsalopov Silber für Russland holte, wurde an der Seite von Ruslan Zhighanshin Fünfte, der Spanier Adrian Diaz, bei Olympia mit Olivia Smart Achter, schaffte es mit seiner damaligen Partnerin Sara Hurtardo nur auf Rang zehn. Der jetzt für Kanada startende Olympia-Neunte Nikolai Sorensen kam 2009 noch für Dänemark mit Katelyn Good auf den neunten Platz. Und last but not least: Auch die Bronzemedaillengewinnerin von Peking, Madison Hubbel (USA), lag bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2010 mit ihrem Bruder nur knapp vor dem Neusser Paar.