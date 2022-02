Eishockey : Zwei ganz schwere Aufgaben für den Neusser EV

Neuss Im Endspurt der Regionalliga-Hauptrunde stehen die Neusser Kufencracks vor einem Doppelspieltag. Die Gegner Neuwied und Ratingen bringen ganz viel Qualität aufs Eis.

Die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West nähert sich dem Ende. An zwei Wochenenden wird noch gespielt, ehe die besten vier Teams in die Play-offs starten sollen. Weil der Neusser EV da nicht dabei sein wird, setzt er sich seine eigenen Ziele. Es geht im Fernduell mit Dortmund um Platz fünf. Als nächstes stehen Partien am Freitag daheim gegen die Neuwieder Bären und am Sonntag auswärts gegen die Ratinger Ice Aliens an, bei denen die Trauben hoch hängen.

Zum vorletzten Heimspiel der Regionalliga-Hauptrunde begrüßt der NEV den aktuellen Tabellendritten aus Neuwied. An das letzte Duell im Südpark denken zumindest die Neusser gerne zurück, kurz vor Weihnachten beschenkten sich die Löwen mit einem furiosen 7:4-Überraschungssieg selbst. Ihre kurzzeitige Schwächephase haben die Rheinland-Pfälzer aber längst überwunden. Für die Gäste spielt auch der ehemalige NEV-Stürmer Thorben Beeg. Ebenso wie die Neuwieder Bären haben sich auch die Ratinger Ice Aliens, NEV-Gegner am Sonntag, so gut wie sicher für die Anfang März stattfindenden Play-offs qualifiziert. Die große Stärke der Aliens zeigte sich zuletzt beim Nachholspiel am Dienstag gegen Dortmund, (12:2). „Wir haben am vergangenen Wochenende nicht das aufs Eis gebracht, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt NEV-Trainer Sebastian Geisler mit Blick auf die jüngste 4:7-Niederlage in Dortmund. „Die kommenden Aufgaben werden nicht leichter, wir wollen aber etwas gutmachen.“ Immerhin: Jonas Herz und Leon Offer haben bei den Neussern das Training wieder aufgenommen, ob es am Wochenende für einen Einsatz reicht, entscheidet sich aber erst kurzfristig. Stürmer Max Leonhard wird wegen einer Zahn-OP voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. „Wir werden die Saison mit kleinem Kader zu Ende spielen, für das Wochenende hoffe ich aber auf drei komplette Reihen“, sagt NEV-Coach Sebastian Geisler.